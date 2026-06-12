2026 Dünya Kupası’nda Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı!

Kanada, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Bosna Hersek ile kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadele Toronto Stadyumu'nda oynandı.
Kritik maçta Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çaldı. Facundo Tello'nun yardımcılıklarını Juan Belatti ile Gabriel Chade üstlendi.
VAR'da Hernan Mastrangelo, AVAR'da ise Antonio Garcia görev aldı.
Kanada ile Bosna Hersek arasındaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bosna Hersek'in golünü 21. dakikada Jovo Lukic kaydetti. Kanada'da fileleri 79. dakikada Cyle Larin havalandırdı.
Bu sonucun ardından iki takım, 2026 Dünya Kupası'na birer puanla başladı.
Kanada, grup aşamasının ikinci haftasında Katar ile kozlarını paylaşacak.
Bosna Hersek ise İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
Kanada - Bosna Hersek: 1-1
Goller: 21' Jovo Lukic, 79' Cyle Larin
İLK 11'LER
Kanada: Maxime Crepeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea, Stephen Eustaquio, Ismael Kone, Liam Millar, Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi, Jonathan David.
Bosna Hersek: Nikola Vasilj, Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Benjamin Tahirovic, Ivan Basic, Amar Memic, Esmir Bajraktarevic, Ermedin Demirovic, Jovo Lukic.
MAÇTAN DAKİKALAR
Kanada, 16. dakikada savunmanın hatasıyla penaltı noktasında topu önünde bulan David'in meşin yuvarlağı kaleci Vasilj'in kucağına bırakmasıyla büyük bir fırsattan yararlanamadı.
Bu pozisyondan 5 dakika sonra sağ taraftan kullanılan korner atışında, Kolasinac'ın aşırttığı topu Lukic, kafa vuruşuyla kaleye gönderdi ve Bosna Hersek'i 1-0 öne geçirdi. 27 yaşındaki Lukic, Bosna Hersek formasıyla kariyerinin ilk golünü attı.
İkinci yarı iki takımın üst üste bulduğu net pozisyonlarla başladı.
53. dakikada gelişen Kanada atağında, rakip ceza alanında paslaşmaların ardından Laryea'nın karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleye giden top, kaptan Kolasinac'ın müdahalesiyle üst direkten döndü.
55. dakikada Demirovic'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Crepeau ayaklarıyla müdahale ederek topu kornere gönderiyor.
Kanada, maç boyunca sürdürdüğü baskısının sonucunu 78. dakikada aldı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Larin, oyuna girdikten 2 dakika sonra takımına beraberliği getirdi. Promise David'in pasında ceza alanına hareketlenen Larin'in ceza alanında Demirovic'ten sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.