A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’nda ilk maçında Avustralya karşısında

BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 07.00'de başlayacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonundan Kevin Ortega, dördüncü hakem olacak.
Grubun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Paraguay karşılaşacak. Mücadele, 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.
KENAN YILDIZ FORMA GİYEMEYECEK
Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor.
Milli takımın son antrenmanında ilk bölümde takımla çalışan Kenan, ardından bireysel çalıştı.
24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA
Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda bir maça çıkacak.
Milliler, Avustralya maçıyla grup mücadelesine başlayacak.
ADAY KADRO
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
MİLLİ TAKIMIN DİĞER MAÇLARI
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:
20 Haziran Cumartesi:
06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)
26 Haziran Cuma:
05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)