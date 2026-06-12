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Giriş Tarihi: 13.06.2026 00:30

Achraf Hakimi’den Brezilya maçı sözleri!

2026 Dünya Kupası C Grubu’nda Brezilya ile karşılaşacak olan Fas’ta Achraf Hakimi açıklamalarda bulundu.

AA
Achraf Hakimi’den Brezilya maçı sözleri!
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Fas, 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında Achraf Hakimi soruları cevapladı.

Fas'ın yıldız oyuncularından Achraf Hakimi, "Çok dengeli bir maç olacak. Her fırsatı değerlendireceğiz ama bence maçın favorisi yok" diye konuştu.

Hakimi, "Kendimize, kalitemize güvenmeliyiz. Brezilya'ya saygı gösteriyoruz ve nasıl bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı final başarısını hatırlatan Hakimi, "Son Dünya Kupası'nı nerede bitireceğimizi tahmin edemiyorduk. 2026 Dünya Kupası'nda da maç maç giderek nereye ulaşacağımızı göreceğiz" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #FAS #BREZİLYA

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Achraf Hakimi’den Brezilya maçı sözleri!
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