Aston Villa ile temastayız!

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bir konuya da parmak bastı: "Saha sonuçları güzel ama bir de şu eksikliği gördük, milli takım formasının satılması, ürünlere ulaşılması için şu anda geçici çözümlerle ilerliyoruz.Hatta bu konuda anlaştığımız firmanın Aston Villa'lı sahibi ortaklarından biriyle diyalog halindeyiz. Yeni dönemde bambaşka bir dünya vizyonu ve satış vizyonunu ortaya koyacağız."