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Giriş Tarihi: 12.06.2026 21:06

Bosna Hersek taraftarları, Kanada maçı için Toronto Stadı'nda!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda oynanacak Kanada-Bosna Hersek maçı öncesinde binlerce Bosnalı taraftar, takımlarına destek vermek için Toronto Stadı'na yürüdü.

AA
Bosna Hersek taraftarları, Kanada maçı için Toronto Stadı’nda!
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Kanada - Bosna Hersek mücadelesine saatler kala Stanley Park'ta buluşan Bosna Hersek taraftarları, güvenlik birimlerinin aldığı önlemler eşliğinde stada yürüyüşe geçti.

2014'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Bosna Hersek'i gruptaki ilk maçında yalnız bırakmayan binlerce taraftar, marşlar ve tezahüratlarla takımlarını destekledi.

Takımlarının Dünya Kupası heyecanına günler öncesinden ortak olmaya başlayan futbolseverler, antrenman saatlerinde Centennial Park'a gelerek futbolculara moral vermişti.

Kanada'da yaklaşık 36 bin Bosna Hersek kökenli kişi yaşıyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#DÜNYA KUPASI #BOSNA HERSEK #KANADA

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Bosna Hersek taraftarları, Kanada maçı için Toronto Stadı'nda!
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