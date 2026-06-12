Brezilya’da Carlo Ancelotti’den Neymar açıklaması!

Takımın sakatlıklarla mücadele eden yıldız oyuncusu Neymar hakkında bilgi veren İtalyan teknik adam, "Neymar hazır olmak için çok çalışıyor ama gelecek hafta hazır olabilir. Onu sadece oynaması için değil genç oyunculara örnek olması için de milli takıma davet ettik." diye konuştu.

Ancelotti, "Dünya Kupası'nı kazanacağımızı söylemek iddialı olur ama iyi mücadele edeceğiz ve amacımıza ulaşma yolunda iyi hisler besliyoruz." ifadesini kullandı.

Afrika'nın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacaklarını belirten İtalyan teknik adam, "Fas, çok iyi bir takım. Onlara çok saygı duyuyorum ve yarın harika bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Grubun diğer maçında ise Haiti ile İskoçya, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te Boston Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör