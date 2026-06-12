CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda Kanada - Bosna Hersek maçı!

Kanada, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu mücadele Toronto Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik maçta Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Facundo Tello'nun yardımcılıklarını Juan Belatti ile Gabriel Chade üstlenecek.
VAR'da Hernan Mastrangelo, AVAR'da ise Antonio Garcia düdük çalacak.
Kanada - Bosna Hersek karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.
Müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Kanada: Crepeau, Johnston, Jones, Cornelius, Laryea, Kone, Eustaqio, Buchanan, Millar, Jonathan David, Cyle Larin.
Bosna Hersek: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Hadziahmetovic, Tahirovic, Bajraktarevic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko.