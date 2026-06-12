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Giriş Tarihi: 12.06.2026 18:56

CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda Kanada - Bosna Hersek maçı!

2026 Dünya Kupası B Grubu’nun ilk haftasında Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda Kanada - Bosna Hersek maçı!
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Kanada, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu mücadele Toronto Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik maçta Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Facundo Tello'nun yardımcılıklarını Juan Belatti ile Gabriel Chade üstlenecek.

VAR'da Hernan Mastrangelo, AVAR'da ise Antonio Garcia düdük çalacak.

Kanada - Bosna Hersek karşılaşması saat 22.00'de başlayacak.

Müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Kanada: Crepeau, Johnston, Jones, Cornelius, Laryea, Kone, Eustaqio, Buchanan, Millar, Jonathan David, Cyle Larin.

Bosna Hersek: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Hadziahmetovic, Tahirovic, Bajraktarevic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #KANADA #BOSNA HERSEK

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CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda Kanada - Bosna Hersek maçı!
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