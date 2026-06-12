Dünya Kupası’na görkemli başlangıç

Nefeslerin tutulduğu 2026 Dünya Kupası dün 83 bin seyirci kapasiteli Aztek Stadyumu'nda görkemli törenle start verdi. Ev sahibi Meksika ile Güney Afrika açılış karşılaşması öncesi konser ve geleneksel şovlar taraftarlara büyüleyici anlar yaşattı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılan futbolun bir numaralı organizasyonunda çeşitli etkinlikler yapıldı. Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra törende Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana, Tyla, Andrea Bocelli gibi dünya müziğinin ünlü isimleri taraftarları coşturdu.