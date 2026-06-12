Emirhan Boz Kasımpaşa’da!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da transferler devam ediyor. İstanbul ekibi, Ayvalıkgücü Belediyespor formasını terleten Emirhan Boz'u renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen ve Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev alan Emirhan Boz, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Emirhan Boz'a Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör