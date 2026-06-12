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Giriş Tarihi: 12.06.2026 21:41

Infantino'dan İtalya'ya gönderme!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanacak olmasının ardından turnuvanın gelecekte 64 takıma çıkma ihtimalini gündeme getirdi.

Infantino’dan İtalya’ya gönderme!
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası formatı üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Turnuvanın gelecekte 64 takımla oynanabilme ihtimaline vurgu yapan Infantino, İtalya'ya da bir göndermede bulundu.

Brezilya kanalı CazeTV'ye konuşan FIFA Başkanı, "Önce 48 takımlı formatı görmemiz gerekiyor. Ancak ileride 64 takıma çıkma ihtimalini de konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BELKİ İTALYA KATILABİLİR"

Gianni Infantino, "Belki 64 takımlı bir Dünya Kupası ile İtalya elemeleri geçmeyi başarır, ya da 208'e kadar çıkabiliriz." ifadeleriyle turnuvaya katılamayan İtalya'ya gönderme yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GİANNİ INFANTİNO #2026 DÜNYA KUPASI #FIFA #İTALYA #BREZİLYA

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Infantino'dan İtalya'ya gönderme!
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