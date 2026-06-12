Infantino’dan İtalya’ya gönderme!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası formatı üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Turnuvanın gelecekte 64 takımla oynanabilme ihtimaline vurgu yapan Infantino, İtalya'ya da bir göndermede bulundu.



Brezilya kanalı CazeTV'ye konuşan FIFA Başkanı, "Önce 48 takımlı formatı görmemiz gerekiyor. Ancak ileride 64 takıma çıkma ihtimalini de konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BELKİ İTALYA KATILABİLİR"

Gianni Infantino, "Belki 64 takımlı bir Dünya Kupası ile İtalya elemeleri geçmeyi başarır, ya da 208'e kadar çıkabiliriz." ifadeleriyle turnuvaya katılamayan İtalya'ya gönderme yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör