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Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:47 Son Güncelleme: 12.06.2026 07:48

Trabzonspor’da Augusto ayrılırsa en güçlü aday belli oldu!

Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak oyuncuların da durumu merak ediliyor. Augusto için Rus ekibiyle anlaşmak üzere olan Fırtına, alternatifini belirledi. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL Futbol
Trabzonspor’da Augusto ayrılırsa en güçlü aday belli oldu!
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Augusto için Zenit ile anlaşmaya çok yakın olan Trabzonspor, Brezilyalı santrforun yerine yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor.

Üç aday belirleyen bordo-mavililerde listenin başında Lorient forması giyen Bamba Dieng ilk sırada yer alıyor. Sözleşmesi ay sonu itibarıyla biten Senegalli forvetin bonservissiz oluşu transferini cazip hale getiriyor.

Fırtına, Dieng'in yanı sıra Polonya'nın Lechia Gdansk takımında oynayan 24 yaşındaki Tomas Bobcek ve Benfica altyapısından yetişen ve kiralık olarak Gil Vicente formasını giyen 21 yaşındaki Gustavo Varela ile de ilgileniyor.

Yönetim, maliyetlerin yanı sıra Augusto'nun durumunu göz önüne alarak hamlesini netleştirecek.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BENFİCA #FIRTINA #TRABZONSPOR

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Trabzonspor’da Augusto ayrılırsa en güçlü aday belli oldu!
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