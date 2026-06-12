Trabzonspor’da Augusto ayrılırsa en güçlü aday belli oldu!

Augusto için Zenit ile anlaşmaya çok yakın olan Trabzonspor, Brezilyalı santrforun yerine yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor.

Üç aday belirleyen bordo-mavililerde listenin başında Lorient forması giyen Bamba Dieng ilk sırada yer alıyor. Sözleşmesi ay sonu itibarıyla biten Senegalli forvetin bonservissiz oluşu transferini cazip hale getiriyor.