2026 Dünya Kupası B Grubu’nda ilk haftada eşitlik var!

2026 Dünya Kupası B Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlandı.
Kanada, Bosna Hersek, İsviçre ve Katar'ın yer aldığı grupta ilk maçlar sonrası gözler puan durumuna çevrildi.
Kanada, açılış maçında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.
İsviçre ise Katar ile aynı skorla puanları paylaştı.
Bu sonuçların ardından 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda tüm takımlar ilk haftayı 1 puanla kapattı.
2026 Dünya Kupası B Grubu'nda ilk hafta puan durumu şu şekilde:
1- İsviçre | 1 puan, 0 averaj
2- Kanada | 1 puan, 0 averaj
3- Bosna Hersek | 1 puan, 0 averaj
4- Katar | 1 puan, 0 averaj