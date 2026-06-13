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Giriş Tarihi: 14.06.2026 00:18

2026 Dünya Kupası B Grubu’nda ilk haftada eşitlik var!

2026 Dünya Kupası B Grubu’nda ilk hafta maçları heyecanı geride kaldı. B Grubu’nda ilk haftayı tüm takımlar eşit puanla kapattı.

2026 Dünya Kupası B Grubu’nda ilk haftada eşitlik var!
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2026 Dünya Kupası B Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlandı.

Kanada, Bosna Hersek, İsviçre ve Katar'ın yer aldığı grupta ilk maçlar sonrası gözler puan durumuna çevrildi.

Kanada, açılış maçında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

İsviçre ise Katar ile aynı skorla puanları paylaştı.

Bu sonuçların ardından 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda tüm takımlar ilk haftayı 1 puanla kapattı.

2026 Dünya Kupası B Grubu'nda ilk hafta puan durumu şu şekilde:

1- İsviçre | 1 puan, 0 averaj

2- Kanada | 1 puan, 0 averaj

3- Bosna Hersek | 1 puan, 0 averaj

4- Katar | 1 puan, 0 averaj

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSVİÇRE #KATAR #BOSNA HERSEK #KANADA #2026 DÜNYA KUPASI

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2026 Dünya Kupası B Grubu’nda ilk haftada eşitlik var!
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