2026 Dünya Kupası’nda İsviçre’ye 90+5’te Katar şoku!

Bu sonucun ardından hem İsviçre hem de Katar grup aşamasına 1 puanla başladı.

İsviçre gelecek maçta Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.

Katar ise grup aşamasındaki diğer maçta Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör