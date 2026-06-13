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Giriş Tarihi: 14.06.2026 00:15

2026 Dünya Kupası'nda İsviçre’ye 90+5’te Katar şoku!

İsviçre, 2026 Dünya Kupası B Grubu’nun ilk haftasında Katar ile 1-1 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası’nda İsviçre’ye 90+5’te Katar şoku!
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2026 Dünya Kupası B Grubu'nun ilk haftasında İsviçre ile Katar kozlarını paylaştı. Müsabaka San Fransisco Bay Area Stadyumu'nda oynandı.

İsviçre ile Katar arasındaki müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İsviçre'nin golünü 17. dakikada penaltıdan Breel Embolo kaydetti. Katar'da fileleri 90+5. dakikada Boualem Khoukhi havalandırdı.

Bu sonucun ardından hem İsviçre hem de Katar grup aşamasına 1 puanla başladı.

İsviçre gelecek maçta Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.

Katar ise grup aşamasındaki diğer maçta Kanada ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSVİÇRE #KATAR #2026 DÜNYA KUPASI

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2026 Dünya Kupası'nda İsviçre’ye 90+5’te Katar şoku!
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