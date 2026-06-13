2026 Dünya Kupası’nda İsviçre’ye 90+5’te Katar şoku!

2026 Dünya Kupası B Grubu'nun ilk haftasında İsviçre ile Katar kozlarını paylaştı. Müsabaka San Fransisco Bay Area Stadyumu'nda oynandı.
İsviçre ile Katar arasındaki müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İsviçre'nin golünü 17. dakikada penaltıdan Breel Embolo kaydetti. Katar'da fileleri 90+5. dakikada Boualem Khoukhi havalandırdı.
Bu sonucun ardından hem İsviçre hem de Katar grup aşamasına 1 puanla başladı.
İsviçre gelecek maçta Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.
Katar ise grup aşamasındaki diğer maçta Kanada ile karşı karşıya gelecek.