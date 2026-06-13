Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic çıkmazı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Juventus ile sözleşmesi biten Dusan Vlahovic'i listesine dahil etmişti. Ancak oyuncunun talepleri işi zora soktu.

26 yaşındaki ismin sezon başına 8 milyon Euro maaş ve 15 milyon Euro imza parası istediği öğrenildi. Ayrıca Juventus'tan da siyah-beyazlılara kötü haber geldi.