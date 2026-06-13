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Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:27

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic çıkmazı!

Beşiktaş'ın golcü adaylarından birisi olan Dusan Vlahovic'in yüksek meblağlar talep etmesi nedeniyle transfer zora girdi.

SPOR SERVİSİ Futbol
Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic çıkmazı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Juventus ile sözleşmesi biten Dusan Vlahovic'i listesine dahil etmişti. Ancak oyuncunun talepleri işi zora soktu.

26 yaşındaki ismin sezon başına 8 milyon Euro maaş ve 15 milyon Euro imza parası istediği öğrenildi. Ayrıca Juventus'tan da siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

SPALLETTI KALMASINI İSTİYOR

Çizme basını, Serie A ekibinde yaşanan dönüşümün transfer stratejilerinde değişime neden olabileceği belirtildi. La Gazzetta dello Sport, bu kapsamda Vlahovic'in durumunun yeniden masaya yatırılacağını yazdı. Ayrıca teknik direktör Luciano Spalletti'nin de oyuncunun takımda kalmasını istediği ifade edildi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic çıkmazı!
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