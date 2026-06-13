CANLI | Dünya Kupası’nda Avustralya – Türkiye maçı! Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avustralya ile Türkiye arasındaki maçta Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesús Valenzuela düdük çalacak. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak.

Türkiye ile Avustralya arasındaki zorlu müsabaka 07.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ve TABİİ ekranlarından naklen yayınlanacak.