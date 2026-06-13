CANLI | Dünya Kupası’nda Avustralya – Türkiye maçı! Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ilk haftasında A Milli Futbol Takımı ile Avustralya kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele Vancouver Stadyumu'nda oynanacak.
Avustralya ile Türkiye arasındaki maçta Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesús Valenzuela düdük çalacak. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak.
Türkiye ile Avustralya arasındaki zorlu müsabaka 07.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ve TABİİ ekranlarından naklen yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER:
Avustralya XI: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda.
Türkiye XI: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.