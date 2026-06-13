Dünya Kupası’nda Avustralya – Türkiye maçı! İşte muhtemel ilk 11’ler

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ilk haftasında A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile kozlarını paylaşacak.
Sabah 07.00'de başlayacak müsabaka öncesi son gelişmeleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
LaLiga devi Real Madrid, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya maçı öncesi Arda Güler'in yer aldığı bir paylaşıma imza attı.
Real Madrid'in paylaşımı özellikle Türk taraftarların büyük ilgisini çekti.
🇹🇷 @10ardaguler pic.twitter.com/4iyKbDb7yN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 13, 2026
A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçında sahaya kırmızı forma ile çıkacak.
Avustralya karşısında sahaya kırmızı formamızla çıkacağız.— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 13, 2026
#BizimÇocuklar🇹🇷 | #AUSTUR | #TürkÖndeTürkİleri | @Nike pic.twitter.com/HvRcKn2SHQ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya maçı öncesi A Milli Futbol Takımı’na seslendi.
Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye’nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2026
Şimdi yeni bir destan yazma zamanı.
Yolunuz, bahtınız açık olsun. Vurduğunuz gol olsun #BizimÇocuklar pic.twitter.com/4ho0keMody
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya maçı öncesi bir paylaşımda bulundu.
Bu sabahı 24 yıl bekledik!🇹🇷— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) June 13, 2026
GSB Yurtlarımızda, Gençlik Merkezlerimizde, meydanlarda, olduğumuz her yerde #BizimÇocuklar’ın yanındayız!🏆👏🏻 pic.twitter.com/UUZVRwDxax
Türk taraftarlar, Avustralya maçı öncesi kortej halinde stadyuma gidecek.
🇹🇷 Hep birlikte bayraklarımızla yürüyoruz!— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 13, 2026
📍 Jonathan Rogers Park
🎵 DJ Performansı: 15.30
🚶♂️ Yürüyüş Başlangıcı: 17.00
Etkinlik alanında Türk bayrağı dağıtılacaktır.
Ailenizi ve arkadaşlarınızı da davet edin, birlik ve beraberliğimizi gösterelim. ❤️🤍 pic.twitter.com/lN0ZCHOdAi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya maçı öncesi bir paylaşımda bulundu.
Anaların duası, ataların emaneti, dünyanın dört bir yanında memleket sevdasını yüreğinde taşıyanların heyecanı, ay yıldızı görünce gözlerinin içi gülen mazlumların umudu, gönül coğrafyamızın muhabbeti ve 86 milyonun yüreği sizinle...— Gençlik ve Spor Bakanlığı 🇹🇷 (@gencliksporbak) June 13, 2026
Haydi Türkiye! 🇹🇷
Haydi #BizimÇocuklar! pic.twitter.com/belB66vFG7
A Milli Futbol Takımı’nın da kullandığı Milli Takımlar resmi hesabı, Avustralya maçı öncesi 2002 yazından hatıraları paylaştı.
Heyecan dorukta, artık saat saymaya başladık! 🇹🇷— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 13, 2026
Dünya Kupası heyecanını millet olarak her an her yerde yaşadığımız 2002 yazından kareler. 📷#BizimÇocuklar | #TürkÖndeTürkİleri | #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/aU3E8V1D6y
Türkiye ile Avustralya arasındaki maçta Venezuela Futbol Federasyonu’ndan Jesus Valenzuela düdük çalacak. Valenzuela’nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ile Tulio Moreno üstlenecek.
A Milli Futbol Takımı’nın yer aldığı 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda ilk maçta ABD ile Paraguay karşı karşıya geldi.
ABD, Los Angeles Stadyumu’ndaki maçta sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Avustralya’nın A Milli Futbol Takımı karşısındaki muhtemel ilk 11’i şu şekilde:
Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Irvine, O’Neill, Metcalfe, Velupillay, Toure.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya maçı muhtemel ilk 11’i şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.
A Milli Futbol Takımı ile Avustralya arasındaki karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı ile Avustralya arasındaki heyecan dolu mücadele Kanada’da oynanacak.
Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu, Türkiye – Avustralya maçına ev sahipliği yapacak.
A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçıyla birlikte tarihindeki 652'nci müsabakaya çıkacak. Ay-Yıldızlılarımız, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.
A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile bu maçla birlikte tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılarımız, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Millilerimiz 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.