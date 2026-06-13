Dünya Kupası’nda Avustralya – Türkiye maçı! İşte muhtemel ilk 11’ler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya maçı öncesi A Milli Futbol Takımı’na seslendi.

Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye’nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak.



Şimdi yeni bir destan yazma zamanı.



Yolunuz, bahtınız açık olsun. Vurduğunuz gol olsun #BizimÇocuklar pic.twitter.com/4ho0keMody