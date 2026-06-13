Dünya Kupası’nda Avustralya – Türkiye maçı! A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel 11’i

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ilk haftasında A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile kozlarını paylaşacak.
Sabah 07.00'de başlayacak müsabaka öncesi son gelişmeleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
Türkiye ile Avustralya arasındaki maçta Venezuela Futbol Federasyonu’ndan Jesus Valenzuela düdük çalacak. Valenzuela’nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ile Tulio Moreno üstlenecek.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya maçı muhtemel ilk 11’i şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.
Avustralya’nın A Milli Futbol Takımı karşısındaki muhtemel ilk 11’i şu şekilde:
Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Irvine, O’Neill, Metcalfe, Velupillay, Toure.
A Milli Futbol Takımı’nın yer aldığı 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda ilk maçta ABD ile Paraguay karşı karşıya geldi.
ABD, Los Angeles Stadyumu’ndaki maçta sahadan 4-1 galip ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı ile Avustralya arasındaki heyecan dolu mücadele Kanada’da oynanacak.
Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu, Türkiye – Avustralya maçına ev sahipliği yapacak.
A Milli Futbol Takımı ile Avustralya arasındaki karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçıyla birlikte tarihindeki 652'nci müsabakaya çıkacak. Ay-Yıldızlılarımız, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.
A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile bu maçla birlikte tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılarımız, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Millilerimiz 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.