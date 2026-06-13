Dünya Kupası’nda Avustralya – Türkiye maçı! A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel 11’i

AVUSTRALYA İLE 3. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile bu maçla birlikte tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılarımız, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Millilerimiz 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.