Galatasaray, Can Uzun için beklemede!

Yeni sezonda üst üste beşinci şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu kapsamda gündeminde olan Eintracht Frankfurt'un Türk yıldızı için yaptığı girişimlerden şu ana kadar bir sonuç alamadı. Alman kulübüyle pazarlık masasında olan Cimbom, 35 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.