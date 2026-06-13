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Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:50

Galatasaray, Can Uzun için beklemede!

Galatasaray, bir süredir ilgilendiği Can Uzun için kulübü Eintracht Frankfurt'un bonservisinde indirim yapmaması nedeniyle beklemeye geçti.

SPOR SERVİSİ Futbol
Galatasaray, Can Uzun için beklemede!
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Yeni sezonda üst üste beşinci şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu kapsamda gündeminde olan Eintracht Frankfurt'un Türk yıldızı için yaptığı girişimlerden şu ana kadar bir sonuç alamadı. Alman kulübüyle pazarlık masasında olan Cimbom, 35 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

FRANKFURT İNDİRİME YANAŞMADI

Kapıyı 60 milyon Euro'dan açan Frankfurt ise Galatasaray'ın tüm çabalarına rağmen indirime yanaşmadı. Görüşmeler bu noktada tıkanırken Cimbom, beklemeye geçti.

Sarı-kırmızılıların şu anda Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olan futbolcuya yönelik yeni bir hamle yapmayı düşünmediği ancak turnuva sonrası oluşacak şartlara göre tekrar Frankfurt'la masaya oturma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Can Uzun geçen sezon Alman ekibiyle 28 maça çıkarken 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Galatasaray, Can Uzun için beklemede!
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