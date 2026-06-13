Galatasaray’ın şampiyonluğu Brüksel’de kutlandı!

Kentin dünyaca ünlü sembollerinden Manneken Pis'in geçen yıl da Galatasaray forması giydiğini hatırlatarak bunun kulübe uğur getirdiğini söyleyen Close, taraftardan öğrendiği "cimbombom" tezahüratını da yaptı.

Özbek ise yurt dışında yaşayan Galatasaray taraftarlarının kulübün başarılarında önemli pay sahibi olduğunu belirterek "Dört yıl üst üste şampiyon oluyoruz. Burada sizlerin payı çok büyük. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece daha nice şampiyonlukları birlikte kutlayacağız. Şimdi 27. şampiyonluğa hazırlanıyoruz." dedi.

Close, konuşmasının sonunda sürpriz bir misafirleri olduğunu söyleyerek Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens'i sahneye davet etti.