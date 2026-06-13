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Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:47 Son Güncelleme: 13.06.2026 10:50

Manchester City'nin Nathan Ake için talebi belli oldu!

Fenerbahçe'nin stoper transfer listesinde liste başı olan Nathan Ake için talep edilen bonservis bedeli ortaya çıktı.

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Manchester City’nin Nathan Ake için talebi belli oldu!
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Fenerbahçe yönetimin stoper listesinde Nathan Ake ve Malang Sarr yer alırken, Aziz Yıldırım'ın, Manchester City yönetimiyle yaptığı görüşmede Ake'nin şartlarını sorduğu öğrenildi.

F.BAHÇE RAKAMI DÜŞÜRMEK İSTİYOR

İngiliz kulübünün, 31 yaşındaki Hollandalı için 11 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe cephesi ise bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor.

Kanarya'nın bonservisi 7-8 milyon Euro bandına indirmeyi mümkün gördüğü ifade edilirken, Ake'ye de 8 milyon Euro net maaş teklif edilmesinin planlandığı kaydedildi. Oyuncunun öneriyi kabul etmesi halinde M.City ile resmi pazarlıkların hızlanacağı belirtiliyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MANCHESTER CİTY #AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE

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Manchester City'nin Nathan Ake için talebi belli oldu!
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