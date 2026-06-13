Milli Savunma Bakanlığı’ndan A Milli Futbol Takımı’na destek mesajı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için destek paylaşımı yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Haydi bizim çocuklar. Siz sahaya çıktığınızda Türk milletinin sarsılmaz iradesini, cesaretini ve mücadele ruhunu temsil ediyorsunuz. Sizler; zorluklar karşısında yılmayan, engelleri aşan ve zafer için son ana kadar savaşan bir milletin evlatlarısınız. Şimdi kahramanlık sırası sizde. 86 milyon da tek yürek sizinle. Zafer bizim olsun." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör