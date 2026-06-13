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Giriş Tarihi: 14.06.2026 06:28

Salih Özcan: İyi başlamak istiyoruz

2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan Türkiye Milli Takımı'nda Salih Özcan, maç öncesi açıklamalar yaptı.

Salih Özcan: İyi başlamak istiyoruz
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A Milli Futbol Takımı oyuncularından Salih Özcan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağımız Avustralya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

"Hazırız, kendimize çok güveniyoruz. İyi başlamak istiyoruz, sonrasında galibiyet gelecektir. Kaç senedir bu anı bekliyoruz... Heyecanlı değil de, seviniyoruz bugün geldiği için. Stat dışındaki taraftarlarımızın görüntülerini gördük. Dünyanın her yanında bizi destekliyorlar. Onlar için oynayacağız.

Avustralya'ya iyi çalıştık, hızlı oyuncuları var. Kendimize güvenirsek, maçı alırız. ABD'nin kazanması bizi ilgilendirmiyor. Kendimize bakacağız. Kazanacağız ve devamı gelecek."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #SALİH ÖZCAN #AVUSTRALYA

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Salih Özcan: İyi başlamak istiyoruz
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