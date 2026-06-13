Trabzonspor’un rotası İtalya! Hedef Edon Zhegrova...

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Kosovalı futbolcuyu İtalyan kulübünün yeni sezon için düşünmediği, bu nedenle de daha uygun bir bedelle transfer edilebileceği belirtildi.

Juventus'la 2030'a kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki oyuncunun da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Trabzonspor'un Zhegrova için önümüzdeki günlerde Juventus'la masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör