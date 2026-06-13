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Giriş Tarihi: 13.06.2026 11:26 Son Güncelleme: 13.06.2026 11:27

Trabzonspor'un rotası İtalya! Hedef Edon Zhegrova...

Transfer hızlı bir giriş yapan ve arka arkaya hamleler yapan Trabzonspor, kanat pozisyonu için rotasını İtalya'ya çevirdi. Bordo-mavililerin hedefinde Juventus forması giyen Edon Zhegrova var. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL Futbol
Trabzonspor’un rotası İtalya! Hedef Edon Zhegrova...
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Şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor, sağ kanat transferine ağırlık verdi.

ZHEGROVA YENİDEN GÜNDEMDE

Listenin başında ise Girona forması giyen Viktor Tsygankov bulunuyor. Kulübünden ayrılmaya hazırlanan futbolcudan cevap bekleyen bordo-mavililer, Juventus'tan Edon Zhegrova'yı da yeniden gündemine aldı.

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Kosovalı futbolcuyu İtalyan kulübünün yeni sezon için düşünmediği, bu nedenle de daha uygun bir bedelle transfer edilebileceği belirtildi.

Juventus'la 2030'a kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki oyuncunun da daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Trabzonspor'un Zhegrova için önümüzdeki günlerde Juventus'la masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRABZONSPOR #JUVENTUS

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Trabzonspor'un rotası İtalya! Hedef Edon Zhegrova...
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