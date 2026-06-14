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Giriş Tarihi: 14.06.2026 21:58

2026 Dünya Kupası: Almanya, Curaçao'ya gol yağdırdı!

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu açılış maçında Almanya, NRG Stadyumu'nda oynanan maçta Curaçao'yu 7-1'lik skorla mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.

2026 Dünya Kupası: Almanya, Curaçao’ya gol yağdırdı!
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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Curaçao karşı karşıya geldi. Meksika'daki NRG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Almanya, 7-1 kazandı.

Almanya, "Neuer, Kimmich, Tah, Scholotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz" 11'iyle sahaya çıktı.

Curaçao, "Room, Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus, Comenencia, Bacuna, J. Bacuna, T. Chong, Locadia, Hansen" kadrosuyla sahada yer aldı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri; 6.dakikada Felix Nmecha, 38.dakikada Nico Schlotterbeck, 45 ve 88'de Kai Havertz, 47'de Jamal Musiala, 68'de Nathaniel Brown ve 78'de ise Deniz Undav kaydetti.

Curaçao'nun tek sayısı ise 21.dakikada Livano Comenencia'dan geldi.

Bu sonucun ardından Almanya, grubuna 3 puanla başlarken, Curaçao 0 puanda kaldı.

E Grubu ikinci maçında Almanya, Fildişi Sahili ile Curaçao ise Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #ALMANYA MİLLİ TAKIMI

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2026 Dünya Kupası: Almanya, Curaçao'ya gol yağdırdı!
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