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Giriş Tarihi: 14.06.2026 05:37 Son Güncelleme: 14.06.2026 07:28

CANLI | Avustralya – Türkiye maçı! Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'nda zafer peşinde...

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda sahne alan A Milli Futbol Takımı, D Grubu’nun ilk haftasında Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde yer alıyor...

CANLI | Avustralya – Türkiye maçı! Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’nda zafer peşinde...
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ilk haftasında A Milli Futbol Takımı ile Avustralya kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele Vancouver Stadyumu'nda oynanıyor.

Avustralya ile Türkiye arasındaki maçta Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesús Valenzuela düdük çalarken, Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstleniyor.

(CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ)

1. DEVRE |

AVUSTRALYA: 1

TÜRKİYE: 0

Goller: Irankunda

İŞTE İLK 11'LER:

Avustralya XI: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda.

Türkiye XI: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UĞURCAN ÇAKIR

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CANLI | Avustralya – Türkiye maçı! Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'nda zafer peşinde...
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