CANLI | Avustralya – Türkiye maçı! Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’nda zafer peşinde...

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ilk haftasında A Milli Futbol Takımı ile Avustralya kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele Vancouver Stadyumu'nda oynanıyor.
Avustralya ile Türkiye arasındaki maçta Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesús Valenzuela düdük çalarken, Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstleniyor.
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1. DEVRE |
AVUSTRALYA: 1
TÜRKİYE: 0
Goller: Irankunda
İŞTE İLK 11'LER:
Avustralya XI: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda.
Türkiye XI: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.