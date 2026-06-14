Dursun Özbek: Avrupa’da Galatasaray diasporasını kurmaya çalışıyoruz

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Brüksel'i ziyaretim gerçekten önemli bir ziyaretti. Burada öncelikle sayın büyükelçime, sayın başkonsolosa çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Büyük bir teşekkür de Taşkın kardeşime. Buradaki Galatasaraylıları bir araya getiren, onların birlik ve beraberliğini sağlayan kişi olarak çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Belçika ile Galatasaray arasında kurumsal bir bağ oluşuyor. Belçika Kraliçesi'nin Türkiye ziyareti, heyetin mektebimizin ziyareti bunlar önemli koşullardı. Giderek ilişkimiz gelişiyor. Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close'a çok teşekkür ediyorum. Geçen sene de burada bizi ağırlamıştı ve bu sene de çok iyi ağırladılar.

Aslında vurgulamam gereken önemli bir şeylerden bir tanesi bizim üç ay önce başlattığımız Avrupa'da Galatasaray diasporasını kurmaya çalışıyoruz. Almanya'da başlattık. Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya, İsviçre'de oluşan ilk etaptaki bu ülkelerde bütün Galatasaraylıları belli bir periyotta ziyaret ederek bir şemsiye altında toplamak, bir söz birliği, tek yumruk olmak konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Bunun en canlı örneğini Brüksel'de gördük. Brüksel'deki bütün Galatasaray sevgisi, Galatasaray'ı karşılama şekli çok önemliydi. Çok güzel bir gün geçirdik Galatasaray olarak. Buradaki bütün Galatasaraylıları gözlerinden öpüyorum. Bu güzel karşılamaları için teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.