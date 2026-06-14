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Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:27

Ferdi Kadıoğlu: Hep birlikte toparlanacağız

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya'ya 2-0 kaybettiği mücadelenin ardından konuşan Ferdi Kadıoğlu, hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

Ferdi Kadıoğlu: Hep birlikte toparlanacağız
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A Milli Takım'dan Ferdi Kadıoğlu, FIFA Dünya Kupası'nda 2-0 mağlup olunan Avustralya maçının ardından konuştu.

Milli yıldız, "Böyle başlamak istemezdik, beklemedik bir sonuç! Bütün taraftarlarımız geldi, onlardan özür dileriz. Hayal kırıklığına uğradık, biten bir şey yok! Toparlanacağız!" dedi.

26 yaşındaki futbolcu, "11 kişi savunacaklarını biliyorduk... İki kere geldiler ve goller attılar. Savunmalarını aşamadık, çözüm bulamadık ama telafi edeceğiz." sözlerini sarf etti.

"AYAĞA KALKACAĞIZ"

Ferdi Kadıoğlu, son olarak, "Şimdi hep birlikte toparlanacağız ve bundan sonrası için ayağa kalkacağız." diye konuştu.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #A MİLLİ TAKIM #FIFA DÜNYA KUPASI #FERDİ KADIOĞLU

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Ferdi Kadıoğlu: Hep birlikte toparlanacağız
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