İspanya, 16 yıl sonra ikinci dünya şampiyonluğu peşinde

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

İspanya'nın yeni jenerasyonunun merkezinde Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal yer alıyor.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünyanın en etkili hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Yamal, sürati, bire birdeki etkinliği, oyun görüşü ve bitiriciliğiyle takımın en önemli hücum silahı konumunda bulunuyor.

İlk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan ve adale sakatlığı geçen Yamal'ın, takımının Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçta süre alması bekleniyor.

Orta sahada ise Barcelona'dan Pedri, Manchester City'nin yıldızı Rodri, Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz, Gavi ve Martin Zubimendi gibi üst düzey oyuncular İspanya'nın en büyük gücünü oluşturuyor.

92 YIL SONRA BİR İLK

İspanya'nın Dünya Kupası'nda mücadele ettiği 92 yıllık tarihinde ilk kez, ülkenin en çok kupa kazanan kulübü Real Madrid'den hiçbir oyuncu milli takım kadrosunda yer almadı.

İspanya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosuna da Real Madrid'den hiçbir oyuncu dahil edilmemişti.

YEŞİL BURUN ADALARI, İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda sahne alacak.

Teknik direktörlüğünü Pedro Leitao Brito'nun yaptığı "Mavi Köpekbalıkları", güçlü savunma organizasyonu ve disiplinli oyun yapısıyla dikkat çekiyor.

Trabzonsporlu savunma oyuncusu Wagner Pina, Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa ve Iğdır FK'da oynayan Ryan Mendes, Yeşil Burun Adaları'nın kadrosunda yer alıyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör