Kerem Aktürkoğlu: “Gerekeni yapacağız”

Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası D Gurubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğumuz maçın ardından konuştu.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, ilk golü yedik. Ah, vah derken...

İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek demoralize diyor. Bizim gibi ayakların daha iyi olması lazımdı. Her şey bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok! Taraftarlarımız kusura bakmasın. Erken saatte kaldırdık, galibiyet hediye etmek isterdik olmadı. Diğer maçları kazanmak için gerekeni yapacağız."

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