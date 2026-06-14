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Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:25

Kerem Aktürkoğlu: “Gerekeni yapacağız”

Dünya Kupası'nda sahne alan A Milli Futbol Takımı, D Grubu’nun ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu: Gerekeni yapacağız
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Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası D Gurubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğumuz maçın ardından konuştu.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kapanacaklarını ve kontratak bulacaklarını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, ilk golü yedik. Ah, vah derken...

İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek demoralize diyor. Bizim gibi ayakların daha iyi olması lazımdı. Her şey bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok! Taraftarlarımız kusura bakmasın. Erken saatte kaldırdık, galibiyet hediye etmek isterdik olmadı. Diğer maçları kazanmak için gerekeni yapacağız."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Kerem Aktürkoğlu: “Gerekeni yapacağız”
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