Keşke Arda bizde olsa

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor… Yıldız futbolcular, dünya vitrininde hem kendilerini gösteriyor hem de ülkelerinin başarısı için ter döküyor… İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'de forma giyen Kanadalı sol kanat Liam Millar, kulüp bazında yaşadığı başarıyı, milli takımla da tekrarlamak istiyor. Hem ülkelerine duydukları güveni hem de Dünya Kupası sahnesinde yer almanın heyecanını SABAH Spor'la paylaşan 26 yaşındaki oyuncu, "Türk Milli Takımı'ndan en beğendiğin oyuncu kim?" sorumuza hiç düşünmeden ve tereddüt etmeden yanıt verdi.

ONUNLA UYUMLU BiR iKiLi OLURDUK

Ay-Yıldızlı takımın Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in ismini bir çırpıda söyleyen Millar sözlerini şöyle sürdürdü: "Arda Güler, forma giydiği takımlara çok yüksek kalite katıyor. Hem sağ kanat hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Biz de Kanada olarak 10 numaranın etrafında şekillenen bir takımız.

Oyunu o pozisyona göre oynuyoruz. Bu yüzden Arda bizim takımda olsaydı bize direkt uyum sağlardı. Ben koşmayı seven bir oyuncuyum. Onun paslarıyla birlikte çok iyi bir uyum yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Açıkçası Türk Milli Takımı'ndan Arda Güler'in bizim takımımızda oynamasını isterdim."

ATİBA BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ İŞLER YAPTI

KENDI takımında favori futbolcusunun Alphonso Davies olduğunu belirten Liam Millar'a Beşiktaş'ın eski Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ı sormadan yapamazdık. İşte aldığımız yanıt: "Tabii ki Atiba Hutchinson'ı da çok seviyorum. O da Bramptonlu, ben de Brampton'danım. Atiba, Beşiktaş için çok önemli işler yaptı."

AYALİM RONALDO'YA KARŞI OYNAM AK

Kanadalı oyuncu, Dünya Kupası'nda başarılı olmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirtirken, "Kime karşı oynamak isterdin" diye soruyoruz. Ona da oldukça net bir cevap alıyoruz: "Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamayı çok isterdim. Lionel Messi ile daha önce rakip olmuştuk. Biz yolumuza bakacağız. Belki Ronaldo'lu Portekiz ile finalde karşı karşıya geliriz."