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Giriş Tarihi: 14.06.2026 13:35

Manisa FK'da Diony belirsizliği

1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde geçen sezon çıktığı 38 maçta 22 gol atarak takımını ayakta tutan Fransız golcü Lois Diony'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

DHA
Manisa FK’da Diony belirsizliği
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Manisa temsilcisi ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek 33 yaşındaki futbolcuya 1'inci Lig'den birçok takımın talip olduğu öğrenildi.

Batman Petrolspor, Pendikspor, Van Spor FK ve Ankara Keçiörengücü'nün Diony ile temasta olduğu, deneyimli forvetin ise henüz bir karar vermediği kaydedildi. Manisa FK yönetiminin ise Diony ile yeniden sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürdüğü ancak net bir hamlenin henüz gerçekleşmediği vurgulandı. Daha önce de 1'inci Lig'de Bandırmaspor forması giyen Diony, Türkiye kariyerinde toplam 28 gol attı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MANİSA FK #MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

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Manisa FK'da Diony belirsizliği
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