Marcus Rashford için süre doluyor! Son 1 gün kaldı...

Barcelona'nın Manchester United'dan kiraladığı Marcus Rashford için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

The Sun'da yer alan habere göre; Barcelona'nın Manchester United'dan kiraladığı Marcus Rashford için 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun süresi 15 Haziran'da doluyor.

Katalan devinin, oyuncunun bonservisini almayı düşünmediği belirtildi. Rashford, İngiliz devine geri dönecek.

Haberde Manchester United'ın 28 yaşındaki futbolcuyu kadroda değerlendirme planları yapmaya başladığı aktarıldı.

MANU ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Rashford, geçen sezon Barça'da 49 maça çıktı ve 14 gol, 14 asist yaptı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör