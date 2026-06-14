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Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:29

Merih Demiral: “İyi günlerde de kötü günlerde de abartılabiliyor”

Dünya Kupası'nda sahne alan A Milli Futbol Takımı, D Grubu’nun ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Merih Demiral karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral: İyi günlerde de kötü günlerde de abartılabiliyor
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Merih Demiral, Dünya Kupası D Gurubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Merih Demiral yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Futbol hatalar oyunu. Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk. Gereken mücadeleyi verdik, herkes istekliydi. Olmayınca olmuyor. Hiç böyle sonuç beklemiyorduk. 2 tane daha maçımız var. Onları en iyi şekilde geçip gruptan çıkmaya çalışacağız. Burası Dünya Kupası, ilk tecrübemiz. Kolay değil. Bahaneye gerek yok, çıkıp yenmemiz gerekiyordu. Çok üzgünüz.

Az önce konuştuk içeride. Süre var diğer maça. Hazırlanacağız, gerekeni yapacağız. Halkımızın bizden beklentileri var. Herkes her şeyin farkında. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oluyor. Ülkemizde iyi günlerde de kötü günlerde de abartılabiliyor. Her şey dengeli olması lazım."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Merih Demiral: “İyi günlerde de kötü günlerde de abartılabiliyor”
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