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Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:38

Trabzonspor'a bedavaya yeni golcü!

Felipe Augusto’yu Zenit’e satmaya hazırlana Trabzonspor, ay sonunda sözleşmesi bitecek olan genç golcüyü gündemine aldı.

YUNUS EMRE SEL Futbol
Trabzonspor’a bedavaya yeni golcü!
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Trabzonspor, Felipe Augusto'nun transferinin gerçekleşmesi için Rus kulübü Zenit ile anlaştı. Fırtına, 22 yaşındaki Brezilyalı yıldızın yerine Fransa'dan forvet takviyesi yapacak.

MASAYA OTURULDU

Bordo-mavililerin hücum hattı için hazırladığı listede, Ligue 1 ekibi Lorient ile sözleşmesi sona eren Bamba Dieng ilk sıralarda yer alıyor. Bu ay serbest statüye düşecek olan Senegalli santrforun talibi bir hayli fazla. Karadeniz devinin kurmayları, elini çabuk tutarak 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle masaya oturdu.

1.78 cm boyundaki Dieng, imza parası ve yıllık ücrette yüksek uçtu. Trabzonspor, kendi tekliflerini sundu ve beklemeye geçti. Senegalli yıldızın indirime gitmesi bekleniyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FRANSA #FELİPE AUGUSTO

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Trabzonspor'a bedavaya yeni golcü!
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