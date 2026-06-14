Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor!

Aziz Yıldırım'ın seçim çalışmaları döneminde anlaşma sağladığı Vedat Muriqi'in ne zaman imza atacağı merak konusu.

Kosovalı yıldızın geçtiğimiz gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çekilen fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması heyecan yarattı. Ancak golcü futbolcunun ülkesi Kosova'ya giderken aktarma noktası olarak İstanbul'u kullandığı belirtildi.

İZİN BİTİMİNDE İMZAYA GELECEK

32 yaşındaki golcünün, izninin bitiminde imzaya gelmesi bekleniyor. Geçen sezon İspanya Ligi'nde Mallorca formasıyla 23 gol atan tecrübeli yıldızın bu performansı takımının küme düşmesine engel olamamıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör