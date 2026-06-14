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Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:17

Vincenzo Montella: Daha iyisini yapacağız

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı ilk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maç sonunda teknik direktör Vincenzo Montella, oyunu ve skoru değerlendirdi. İşte Montella'nın sözleri...

Vincenzo Montella: Daha iyisini yapacağız
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A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası'nda 2-0 kaybedilen Avustralya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

"Maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşerek beklediklerini biliyorduk. Kontratakları da kullandılar. İki gol yedik, çok üzgünüz."

"DAHA İYİSİN YAPACAĞIZ"

"Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir daha ki maçta daha iyisini yapacağız."

"Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde, tam performans veremezsiniz. her şeyi denedik, gol bulamadık. Golü bulsak, çok farklı olurdu."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#VİNCENZO MONTELLA #2026 DÜNYA KUPASI #AVUSTRALYA

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Vincenzo Montella: Daha iyisini yapacağız
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