Vincenzo Montella: Daha iyisini yapacağız

"DAHA İYİSİN YAPACAĞIZ"

"Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir daha ki maçta daha iyisini yapacağız."

"Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde, tam performans veremezsiniz. her şeyi denedik, gol bulamadık. Golü bulsak, çok farklı olurdu."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör