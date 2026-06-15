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Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:22

Chibuike Nwaiwu'ya Premier Lig'den sürpriz talip!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonunda devre arasında kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu'ya İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. İşte Ada temsilcisinin gözden çıkardığı bonservis bedeli...

YUNUS EMRE SEL
Chibuike Nwaiwu’ya Premier Lig’den sürpriz talip!
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Wanger Pina'yı kadrosuna katmak isteyen Fulham, bu kez de Trabzonspor'un başka bir oyuncusuna kanca attı.

Premier Lig ekibinin, bordo-mavililerin geride kalan sezonun devre arasında renklerine bağladığı Chibuike Nwaiwu ile ilgilendiği belirtildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde Fulham'ın başarılı savunma oyuncusunu kadrosuna katabilmek için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi.

Pina için gelen cazip teklifleri elinin tersiyle iten Trabzonspor yönetiminin, aynı tavrı Nwaiwu konusunda da sergilemesi bekleniyor. Öte yandan geçen sezon Eyüpspor ve Gaziantep'te kiralık oynayan Draguş'a Konyaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Chibuike Nwaiwu'ya Premier Lig'den sürpriz talip!
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