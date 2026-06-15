Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu!

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçimde Aziz Yıldırım, 8 yıllık aranın ardından yeniden başkan seçilmişti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısı sonrası görev dağılımının yapıldığı aktarıldı.
Barış Göktürk'ün başkan vekili ve Mahmut Uslu'nun genel sekreter olarak görevlendirildiği vurgulandı.
Fenerbahçe'de Ferdiun Geçgel ile Cihan Kamer'in futbol şubelerinden sorumlu yöneticilik görevine getirildiği kaydedildi.
Öte yandan 2026-2027 sezonu kombine satışlarına 17 Haziran'da yapılacak yenileme dönemi ile başlanacağı vurgulandı.