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Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:15 Son Güncelleme: 15.06.2026 09:16

Fenerbahçe'nin gözü Brahim Diaz'da! Bonservisi belli oldu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef kanat pozisyonuna yeni bir ismi takviye etmek. Buna göre sarı-lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ı gözüne kestirdiği öğrenildi.

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Fenerbahçe’nin gözü Brahim Diaz’da! Bonservisi belli oldu...
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Santrfor pozisyonu için eski futbolcusu Vedat Muriqi ile anlaşan Fenerbahçe, rotasını kanatlara çevirdi.

Sarı-lacivertliler, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği Brahim Diaz'ı gündemine aldı.

20-25 MİLYON EURO'YA BİTİRİLMEK İSTENİYOR

Fenerbahçe, İtalyan ekipleri Roma ve Juventus'un da radarında olan Faslı futbolcuyu 20-25 milyon Euro bandında bonservis bedeliyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Hücum hattının her iki kanadında da görev yapabilen Diaz, teknik kapasitesi ve çok yönlü oyun yapısıyla öne çıkıyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#REAL MADRİD #VEDAT MURİQİ #FENERBAHÇE #JOSE MOURİNHO #JUVENTUS

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Fenerbahçe'nin gözü Brahim Diaz'da! Bonservisi belli oldu...
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