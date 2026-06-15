Fenerbahçe’nin gözü Brahim Diaz’da! Bonservisi belli oldu...

20-25 MİLYON EURO'YA BİTİRİLMEK İSTENİYOR

Fenerbahçe, İtalyan ekipleri Roma ve Juventus'un da radarında olan Faslı futbolcuyu 20-25 milyon Euro bandında bonservis bedeliyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Hücum hattının her iki kanadında da görev yapabilen Diaz, teknik kapasitesi ve çok yönlü oyun yapısıyla öne çıkıyor.

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