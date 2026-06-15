Fildişi Sahili, Ekvador’u 90’da yıktı! Singo maçın kaderini değişti...

SÜPER LİG'DEN 4 İSİM FORMA GİYDİ

Maçı kazanan tarafta Süper Lig'de forma giyen 3 isim ilk 11'de başladı. Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile Galatasaray'ın stoperi Wilfried Singo ve Çaykur Rizespor'un kalecisi Yahia Fofana maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai, 77. dakikada oyuna dahil olurken Başakşehir'in oyuncusu Christopher Operi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Fildişi Sahili gruplara 3 puanla başlarken Ekvador, sahadan puansız ayrıldı.

Grubun ikinci maçında Fildişi Sahili, Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ekvador ise Curaçao ile mücadele edecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör