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Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:19

Galatasaray'dan TFF'ye yabancı kuralı için başvuru!

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu sezon değişecek olan yabancı kuralının revize edilmesi için talepte bulundu.

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Galatasaray’dan TFF’ye yabancı kuralı için başvuru!
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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yabancı kuralının 10+2+2 şeklinde revize edilmesini istedi.

Beklenti +2'nin 2000 doğumlu yabancıları kapsaması, diğer +2'nin de TFF'nin belirlediği gibi 23 yaş altı olması yönünde.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yabancı kuralı inşallah değişir. Çünkü takımları zorlayacak. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. 10+4, Şampiyonlar Ligi hedefi olan bizim takımlar için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var" ifadelerini kullanmıştı

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #OKAN BURUK #GALATASARAY KULÜBÜ #GALATASARAY

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Galatasaray'dan TFF'ye yabancı kuralı için başvuru!
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