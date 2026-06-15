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Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:44

Göztepe'den Cherni kararı!

Kuruluşunun 101’inci yılını her sene olduğu gibi taraftarıyla büyük bir coşkuyla meşale ve havai fişek gösterisiyle kutlayan Süper Lig temsilcisi Göztepe iç transfere yöneldi.

DHA
Göztepe’den Cherni kararı!
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sol beki Amin Cherni'yi kadroda tutma kararı aldı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, geride kalan sezonda taraftarın en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen Tunuslu futbolcunun takımda kalması yönünde Sport Republic'e rapor verdi.

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Bulgar teknik adamın geçen sezon tüm Süper Lig maçlarında ilk 11'de görev verdiği 24 yaşındaki sol bekin büyük potansiyel taşıdığını ve yeni dönemde çok daha iyi performans göstereceğini söylediği bildirildi.

ALTERNATİF OYUNCU BAKILIYOR

Sol bekte görev alan kaptan İsmail Köybaşı'yı teknik ekibe geçirmeyi planlayan yönetimin, Cherni'ye alternatif olarak oyuncu baktığı vurgulandı. Geçen yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Laval'dan gelen Cherni, Süper Lig'in en istikrarlı oyuncularından biri oldu. 34 maçın tamamında ilk 11'de forma giyip toplam 3008 dakika sahada kalan Cherni 4 asist yaptı.

Genel olarak taraftarın eleştirilerine maruz kalan Tunuslu oyuncu, her şeye rağmen Göztepe'nin vazgeçilmezi olmayı başardı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #STANİMİR STOİLOV #İSMAİL KÖYBAŞI #GÖZTEPE

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Göztepe'den Cherni kararı!
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