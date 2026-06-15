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Giriş Tarihi: 15.06.2026 17:51

Kasımpaşa, Matei Ilie transferini açıkladı!

Kasımpaşa, 23 yaşındaki Rumen stoper Matei Ilie ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

AA
Kasımpaşa, Matei Ilie transferini açıkladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki stoper Matei Ilie'yi kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "CFR Cluj forması giyen Matei Ilie, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Matei Ilie'ye 'hoş geldin' diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ilie, geçen sezon Cluj formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta 3 gol kaydetti.

Genç futbolcu, Romanya Milli Takımı formasını da 2 kez giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KASIMPAŞA #TRENDYOL SÜPER LİG

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Kasımpaşa, Matei Ilie transferini açıkladı!
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