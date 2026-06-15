Marc Cucurella, resmen Real Madrid’de!

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, Marc Cucurella transferini mutlu sonla noktaladı.

Eflatun-beyazlılar, Chelsea forması giyen Cucurella'yı 55 + 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Real Madrid C.F. ve Chelsea FC, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cucurella, 30 Haziran 2032 tarihine kadar, önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüze bağlı kalacak." denildi.

Chelsea forması ile 163 maça çıkan Marc Cucurella 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki sol bek, İspanya Milli Takım formasıyla ise 24 maça çıkarken bu maçlarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör