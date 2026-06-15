Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marc Cucurella, resmen Real Madrid'de!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 12:16 Son Güncelleme: 15.06.2026 12:32

Marc Cucurella, resmen Real Madrid'de!

LaLiga devi Real Madrid, Chelsea'de forma giyen İspanyol futbolcu Marc Cucurella'yı 55 + 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

Marc Cucurella, resmen Real Madrid’de!
  • ABONE OL

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, Marc Cucurella transferini mutlu sonla noktaladı.

Eflatun-beyazlılar, Chelsea forması giyen Cucurella'yı 55 + 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Real Madrid C.F. ve Chelsea FC, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cucurella, 30 Haziran 2032 tarihine kadar, önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüze bağlı kalacak." denildi.

Chelsea forması ile 163 maça çıkan Marc Cucurella 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki sol bek, İspanya Milli Takım formasıyla ise 24 maça çıkarken bu maçlarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#REAL MADRİD #CHELSEA #İSPANYA LALİGA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Marc Cucurella, resmen Real Madrid'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA