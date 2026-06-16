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Giriş Tarihi: 16.06.2026 21:46 Son Güncelleme: 16.06.2026 22:04

2026 Dünya Kupası CANLI | Fransa ile Senegal karşı karşıya! İşte 11'ler...

Son dakika haberi: 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa ile Senegal karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı oynanıyor. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

2026 Dünya Kupası CANLI | Fransa ile Senegal karşı karşıya! İşte 11’ler...
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Senegal ile karşılaşıyor. New York New Jersey Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başladı.

FRANSA 0 - 0 SENEGAL (CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ)

İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Dembele, Doue, Mbappe.

Senegal: Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Camara, Idrissas Gueye, Papa Gueye, Sarr, Mane, Jackson.

Fransa, 2018'deki şampiyonluk ve 2022'deki finalin ardından yeni bir başarıya daha ulaşmak istiyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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2026 Dünya Kupası CANLI | Fransa ile Senegal karşı karşıya! İşte 11'ler...
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