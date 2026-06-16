2026 Dünya Kupası CANLI | Fransa ile Senegal karşı karşıya! İşte 11’ler...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Senegal ile karşılaşıyor. New York New Jersey Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başladı.

FRANSA 0 - 0 SENEGAL (CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ)

İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Dembele, Doue, Mbappe.

Senegal: Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Camara, Idrissas Gueye, Papa Gueye, Sarr, Mane, Jackson.

Fransa, 2018'deki şampiyonluk ve 2022'deki finalin ardından yeni bir başarıya daha ulaşmak istiyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör