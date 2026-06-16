2026 FIFA Dünya Kupası’nda gece mesaisi beraberliklerle tamamlandı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken, G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında heyecan devam ediyor. H Grubu'nda TSİ 01.00'de başlayan karşılaşmada Suudi Arabistan, Uruguay karşısında etkili bir performans ortaya koydu. 41. dakikada Abdullah Al Amri'nin golüyle öne geçen Körfez temsilcisi, uzun süre üstünlüğünü korudu. Uruguay, ikinci yarıda baskısını artırırken 80. dakikada Maximiliano Araujo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona ererken taraflar puanları paylaştı.

G Grubu'nda TSİ 04.00'te başlayan mücadelede ise İran, Yeni Zelanda karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen bir puanı kurtarmayı başardı. 2-2 sona eren mücadelede Yeni Zelanda'nın gollerini 7. ve 55. dakikada Elijah Just atarken, İran'ın golleri 32. dakikada Ramin Rezaeian ve 64. dakikada Mohammad Mohebi'den geldi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör