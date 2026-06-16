Adil’de ikinci tur!

Yeni sezon öncesi güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak için harekete geçen Trabzonspor, tecrübeli stoper Adil Demirbağ'ı istemiş ancak Konyaspor'dan olumsuz yanıt almıştı. Transferden vazgeçildiği belirtilirken dün yeşil-beyazlı kulübün, Karadeniz ekibine mesaj göndererek pazarlıkları yeniden başlattığı öğrenildi. Olumlu ilerleyen görüşmelerde Olaigbe'nin Konyaspor'a ait olan sonraki satıştan yüzde 50'lik pay hakkı ya da Draguş takasının gündemde olduğu ifade edildi.

CABRAL BÜYÜK OYNADI

Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla İspanya'ya rakip oldu. 23 yaşındaki sol bek, 0-0 biten maçta 76 dakika sahada kaldı ve takım-ı nın en iyilerinden biri olurken Matadorlar'a nefes aldırmadı. 4 tehlike engelleme, 1 top çalma, 10'da 5 ikili mücadele, 5 sahipsiz top kazanma, yüzde 82 pas isabeti ve 1 kilit pas ile mücadele etti.