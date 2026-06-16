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Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:08

Bodrum FK’dan Dario Saric operasyonu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, daha önce Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Dario Saric ile ilgileniyor.

DHA
Bodrum FK’dan Dario Saric operasyonu!
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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon kapsamında dış transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Geçen sezon play-off'ta yarı final oynayıp Süper Lig'e dönme fırsatını kaçıran yeşil-beyazlıların, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric ile ilgilendiği ifade edildi.

Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, küme düşen kırmızı-beyazlı ekipte 24 maça çıktı. Bonservisi İtalyan ekibi Palermo'da bulunan Saric'in kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı vurgulandı. Saric, kariyerinde 10 kez de Bosna Hersek Milli Takımı forması giydi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BODRUM FUTBOL KULÜBÜ

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Bodrum FK’dan Dario Saric operasyonu!
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