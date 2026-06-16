Bodrum FK’dan Dario Saric operasyonu!

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon kapsamında dış transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Geçen sezon play-off'ta yarı final oynayıp Süper Lig'e dönme fırsatını kaçıran yeşil-beyazlıların, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric ile ilgilendiği ifade edildi.
Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, küme düşen kırmızı-beyazlı ekipte 24 maça çıktı. Bonservisi İtalyan ekibi Palermo'da bulunan Saric'in kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı vurgulandı. Saric, kariyerinde 10 kez de Bosna Hersek Milli Takımı forması giydi.