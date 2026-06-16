Bu üzüntüyü yok etmeliyiz

A Milli Takım, 24 yıl aradan sonra gittiği Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken, büyük hayal kırıklığı yaşandı. Türkiye'yi şampiyonaya yolcu ederken gruptan lider çıkma hesapları yapılırken, ilk maç öncesi bütün ülke tek yürek olmuş, sabahın ilk ışıklarında ekran başına geçmiş hatta, meydanlarda maçı izlemişti. Coşku şölen ve dayanışma yenilginin ardından üzüntüye dönüştü. Arizona'daki kamp yerine dönen milli futbolcular ve teknik heyet kendi aralarında toplantı yaparak bir durum değerlendirmesinde bulundu.

Herkes eteğindeki taşları döktü, öz eleştiri yapıldı. Kaptanlar Hakan Çalhanoğlu ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu oyunculara yaptığı konuşmada "Bir yenilgiyle yıkılmayız. Gücümüzün ve yeteneklerimizin farkındayız. Türkiye'de meydanları dolduran milyonlara mahcup olduk. Ancak hiçbir şey bitmedi. İki maçı kazanıp gruptan çıkalım" ifadelerini kullandı. Bu arada hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir tarafında A Milli Takım'ı izlemek için 07.00'de meydanlara koşan taraftarların fotoğraf ve görüntülerini gören oyuncuların oldukça duygulandığı ve kendi aralarında zafer sözü verdiği bildirildi.



Hakan Çalhanoğlu, Avustralya karşısında 90 dakika sahada kalırken 120 kez topla buluşup 5'te 2 isabetli şut attı. 1 büyük şans yaratırken 4 kilit pas, yüzde 89 isabetli pas, 4'te 1 isabetli orta, 16 top kaybı yaptı, 2 tehlike engelledi. 4'te 1 de ikili mücadele kazandı.