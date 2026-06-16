Dünya Kupası’na damga vuran hakem! FIFA soruşturma başlattı...

FIFA konuyla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan bir ayrımcılıkla mücadele ağı, bu hakemin görevden alınmasını talep eden bir açıklama yayımladı.

Benzer bir hareket, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bir görevli tarafından yapılmış ve büyük tepki çekmişti.

İsmi açıklanmayan bu kişinin, Olimpiyat Yayın Hizmetleri (OBS) için çalışan bir taşeron olduğu belirlenmiş, kurum, şahsın akreditasyonunun derhal iptal edildiğini duyurmuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör