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Giriş Tarihi: 16.06.2026 08:00

Dünya Kupası’na damga vuran hakem! FIFA soruşturma başlattı...

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya'nın, Curaçao'yu 7-1 yendiği maçta görev yapan bir hakemin el hareketi gündem oldu. FIFA konuyla ilgili soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Dünya Kupası’na damga vuran hakem! FIFA soruşturma başlattı...
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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya'nın, Curaçao'yu 7-1 yendiği maçın önüne VAR odasında görevli bir hakemin yaptığı hareket geçti.

Avustralyalı hakem Shaun Evans, Dünya Kupası maçlarında geleneksel hale geldiği şekilde, maçın başlangıcından önce VAR odası gösterilirken ekrana geldi.

Avustralya A-Ligi'nde görev yapan hakem, beyaz üstünlüğüyle bağlantılı bir sembol olarak yorumlanan ters "OK" el hareketi yapmış gibi görünüyordu.

FIFA konuyla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan bir ayrımcılıkla mücadele ağı, bu hakemin görevden alınmasını talep eden bir açıklama yayımladı.

Benzer bir hareket, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bir görevli tarafından yapılmış ve büyük tepki çekmişti.

İsmi açıklanmayan bu kişinin, Olimpiyat Yayın Hizmetleri (OBS) için çalışan bir taşeron olduğu belirlenmiş, kurum, şahsın akreditasyonunun derhal iptal edildiğini duyurmuştu.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Dünya Kupası’na damga vuran hakem! FIFA soruşturma başlattı...
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